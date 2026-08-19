БАХАДУР-ШАХ II Зафар

Последний император из династии Великих Моголов , талантливый поэт, писавший на языке урду.

Власть его, по сути, ограничивалась пределами Красного форта — императорского дворца в Дели . Мало интересуясь политикой , он посвящал свое время поэзии, религии и искусствам.

Призванный к власти Великим народным (сипайским) восстанием 1857 , он издал прокламацию с призывом к борьбе против англий­ских колонизаторов. Серьезного влияния на ход восстания не оказывал, передав дела сыновьям и вельможам. Когда английские войска штурмовали Дели, скрылся в гробнице своего предка Хумаюна и сдался, получив гарантию безопасности от англичан. Британцы расстреляли его двух сыновей и внука, а затем других род­ственников. Б.-ш. был предан суду и сослан в Бирму, где и скончался.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

© Российская Историческая Энциклопедия