БАХА-АЛЛАХ

Основатель и эпоним бахаизма — религиозно-политического учения, созданного в Иране во второй половине XIX века.

Старший сын каджарского сановника Мирзы Аббаса Нури (Мирзы Бозорга). Получил традиционное домашнее образование . Б.-А. вошел в число последователей и ближайших учеников Баба, принял участие в Бедашском собрании бабидов (1848).

В 1852 был арестован по подозрению в организации покушения на Наср од-Дин-шаха . Благодаря заступничеству дяди Ага Хана Нури — садр-азама (премьер-министра) шаха и российского посланника И. Долгорукова, сумел избежать казни. После освобождения из тюрьмы Б.-А. с группой бабидов был выслан в Багдад . Ранее туда же приехал его единокровный брат Мирза Йахья, которого Баб назвал своим преемником и нарек Собх-е Азаль (Утро Вечности). Вместе с ними были изгнаны из Ирана и многие участники бабид­ских восстаний, образовавшие в Багдаде общину.

В начавшейся между братьями распре за главенство верх одержал Б.-А. Этому способствовала не только его репутация блестящего богослова и знатока суфизма , но и предприимчивость в делах мир­ских: постепенно Б.-А. сосредоточил в своих руках финансовые дела общины, упрочил и расширил ее внеш­ние связи.

Поддержку Б.-А. и его единоверцам оказывали европейские миссии, проявляли интерес к ним и в Стамбуле . Требования иранских властей и ожесточенная борьба за верховен­ство вплоть до убийства противников привели к выдворению враждующих партий из Багдада в Эдирне (1863).

Считается, что незадолго до этого Б.-А. объявил себя «тем, на кого указывает Бог», мессией , обещанным Бабом. В Эдирне произошел окончательный раскол общины (1868). Собх-е Азаль и его последователи азалиты были выслан на Кипр, а Б.-А. со своими сторонниками отправился в г. Акку (Палестина), где жил до самой смерти. Материальное положение общины постепенно улучшилось, ее глава получил возможность выезжать из города и принимать иностранных гостей.

Помимо «Китаб-е Агдас» («Священнейшая книга», 1873) Б.-А. принадлежит громадное количество текстов, которые составляют обширное поле для цитирования и подчас весьма произвольной интерпретации.

Сочинения:

Китаб-е Агдас. «Священнейшая книга» современных бабидов / Текст, перевод, введение и приложения А. Г. Туманского. СПб., 1899.

Автор статьи: Т. А. Коняшкина.

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