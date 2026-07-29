"БАГРАТИОН"

Кодовое название Белорусской наступательной стратегической операции Красной армии летом 1944 г., одна из наиболее масштабных операций Великой Отечественной войны.

Подготовка операции

В ходе Зимнего наступления Красной армии 1943/44 гг. на территории Белорусской ССР, когда была сорвана попытка советских войск прорваться к Минску, образовался выступ площадью около 250 тыс. км2 по линии Витебск–Орша–Могилев–Жлобин. Расположение немецких войск, занимавших выступ – т.н. Белорусский балкон – создавала перспективы для успешного проведения масштабной операции, в случае успеха которой советские войска не только завершали освобождение Белоруссии, но и выходили на прямую линию удара по Польше и Германии. Поражение и отход немецкой группы армий «Центр», должно было также привести к отходу ее соседней – войск группы армий «Север» и «Северная Украина», которым, в этом случае, создавалась угроза тылу.

Для решения этих задач была разработана операция «Багратион» (получившая своей название в честь русского полководца времен Отечественной войны 1812 г. генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона), масштабы которой превосходили все предыдущие сражения. Планировалось во время летне-осенней кампании 1944 г. силами 4-х фронтов прорвать оборону вермахта на шести основных направлениях, что давало возможность ввести противника в заблуждение относительно направления главного удара, затруднив использование резервов, а также сковать его силы, не дав возможности перебрасывать войска на наиболее проблемный участки фронта.

Немецкое командование надеялось удержать занимаемые позиции, полагаясь на опирающуюся на глубоко эшелонированную линию обороны, опиравшуюся на разветвленную систему рек, а также мощные укрепрайоны в Витебске, Орше, Могилеве, Бобруйске, Борисове и Минске. Исходя из принятого плана почти 35‒40% немецких войск было выведено в резерв, чтобы их модно было бы использовать для усиления тех участков, где создаться угрожающая ситуация.

При подготовке операции советское командование принято кардинальные меры для усиления предназначенных для проведения операции «Багратион» фронтов. Сюда были переброшены 4 общевойсковые и 2 танковые армии, а также 4 артиллерийские дивизии прорыва. Значительно выросла насыщенность войск фронтов техников: по танках – в 4 раза, по артиллерии ‒ почти в 2 раза. В результате удалось добиться значительного перевеса над противником не только в живой силе, но и в технике.

30 мая 1944 г. Ставка утвердила окончательный вариант операции «Багратион». 31 мая 1944 г. фронты получили директивы Ставки Верховного главнокомандования, в которых были определены их цели и задачи на 1-м этапе операции:

– 1-й Прибалтийский фронт должен был прорвать немецкую оборону северо-западнее Витебска, овладеть районом Бешенковичей, и во взаимодействии с правым флангом 3-го Белорусского фронта окружить и уничтожить группировку противника в районе Витебска; затем развивать наступление на Лепель;

– 3-й Белорусский фронт должен был нанести удары на Сенно, вдоль минской автомагистрали на Борисов, частью сил – на Оршу, и во взаимодействии с левым флангом 1-го Прибалтийского фронта и 2-м Белорусским фронтом должен был разгромить Витебско-оршанскую группировку противника; затем развивать наступление к р. Березина;

– 2-й Белорусский фронт должен был во взаимодействии с левым флангом 3-го Белорусского и правым флангом 1-го Белорусского фронтов нанести поражение Могилевскую группировке противника, освободить Могилев и выйти к р. Березина;

– 1-й Белорусский фронт должен был нанести удары на Бобруйск‒Осиповичи и на Старые Дороги ‒ Слуцк и разгромить Бобруйскую группировку противника; также оказать своим правым флангом содействие 2-му Белорусскому фронту в уничтожении Могилевской группировки противника;

– после выполнения поставленных задач 3-й и 1-й Белорусские фронты должны были развивать наступление по сходящимся направлениям на Минск и во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом и партизанскими соединениями окружить основные силы группы армий «Центр» восточнее Минска.

На 2-м этапе операции «Багратион» советские войска должны развить успех в глубину, разгромить основные оперативные резервы противника и выйти на линию Каунас–Белосток–Люблин.

Началу наступления советских войск должна была предшествовать массированных авиационная и 2-часовая артиллерийская подготовка, причем впервые в больших масштабах была использована тактика огневого вала.

Важной особенностью операции стало масштабное привлечение к ее осуществлению партизанских отрядов. Они должны были дезорганизовать работу немецкого тыла, затруднив переброску резервов и войск с одного участка на другой. Для этого партизаны должны были уже в ночь на 20 июня начать рельсовую войну, а позже взять под свой контроль опорные пункты и переправы.

Силы сторон

Красная армия: 1 670 300 чел., 5200 танков и САУ, 31 000 орудий и минометов, более 5330 самолетов.

Вермахт: 1 036 760 чел., 1330 танков и САУ, 10 090 орудий и минометов, 1300 самолетов.

К проведению операции советское командование привлекло войска четырех фронтов, а также дальнюю авиацию, Днепровскую военную флотилии и партизанские соединения. В составе войск, выделенных для операции «Багратион», насчитывалось 20 общевойсковых, 2 танковые и 5 воздушных армий, 178 стрелковых дивизий, 12 танковых и механизированных корпусов, 21 бригады. Координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов было поручено маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, а 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов – маршалу Советского Союза А.М. Василевскому. Действиями ВВС руководили главный маршал авиации А.А. Новиков и маршал авиации Ф.Я. Фалалеев, координацию действия артиллерии осуществляли маршал артиллерии Н.Д. Яковлев и генерал-полковник артиллерии М.Н. Чистяков.

1-й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии И.X. Баграмян, начальник штаба генерал-полковник В.В. Курасов)

4-я ударная армия: генерал-лейтенант П.Ф. Малышев

6-я гвардейская армия (генерал-лейтенант М.И. Чистяков

43-я армия (генерал-лейтенант А.П. Белобородов

3-я воздушная армия (генерал-лейтенант Н.Ф. Папивин

1-й Белорусский фронт (командующий генерал армии К.К. Рокоссовский, начальник штаба генерал-полковник М.С. Малинин)

3-я армия: генерал-лейтенант А.В. Горбатов

28-я армия: генерал-лейтенант А.А. Лучинский

48-я армия: генерал-лейтенант П.Л. Романенко

61-я армия: генерал-лейтенант П.А. Белов

65-я армия: генерал-лейтенант П.И. Батов

6-я воздушная армия: генерал-лейтенант Ф.Ф. Полынин

16-я воздушная армия: генерал-полковник С.И. Руденко

(8-я гвардейская, 47-я, 70-я, 1-я польская и 2-я танковая армии присоединились к операции на ее 2-м этапе)

2-й Белорусский фронт (командующий генерал-полковник Г.Ф. Захаров, начальник штаба генерал-лейтенант А.Н. Боголюбов)

33-я армия: генерал-лейтенант В.Д. Крючёнкин

49-я армия: генерал-лейтенант И.Т. Гришин

50-я армия: генерал-лейтенант И.В. Болдин

4-я воздушная армия: генерал-полковник К.А. Вершинин);

3-й Белорусский фронт (командующий генерал-полковник И.Д. Черняховский, начальник штаба генерал-лейтенант А.П. Покровский)

11-я гвардейская армия: генерал-лейтенант К.Н. Галицкий

5-я армия: генерал-лейтенант Н.И. Крылов

31-я армия (генерал-лейтенант В.В. Глаголев

39-я армия (генерал-лейтенант И.И. Людников

5-я гвардейская танковая армия: маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров

Конно-механизированная группа: генерал-лейтенант Н.С. Осликовский

1-я воздушная армия (генерал-лейтенант М.М. Громов

С немецкой стороны войскам четырех советских фронтов противостояли войска группы армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Э. Буш, начальник штаба генерал-лейтенант Ганс Кребс), в состав которой входили 63 дивизии и 3 пехотные бригады.

3-я танковая армия: генерал-полковник Георг Рейнгардт

4-я армия: генерал пехоты Курт Типпельскирх

9-я армия: генерал пехоты Ганс Йордан

2-я армии (приняла участие только во 2-м этапе операции): генерал пехоты Вальтер Вейсс

6-й воздушный флот: генерал-полковник Роберт Риттер фон Грейм

1-й этап

В ходе 1-го этапа Белорусской наступательной операции, продлившегося 12 дней ‒ с 23 июня по 4 июля 1944 г. ‒ советские войска осуществили пять фронтовых операций: Витебско-Оршанскую, Могилевскую, Бобруйскую, Полоцкую и Минскую.

После артподготовки советские войска провели разведку боем, после чего 23 июня в наступление перешли войска 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов, 24 июня к ним присоединились войска 1-го Белорусского фронта. Наступление развернулось на фронте 700 км.

В ходе Витебско-Оршанской операции 22‒28 июня войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтыа прорвали оборону 4-й полевой и 3-й танковой армий группы армий «Центр» и освободили районные центры Витебской области ‒ Шумилино (23 июня), Бешенковичи, Богушевск и Сенно (25 июня), Толочин (26 июня), Оршу, Чашники (27 июня), Лепель (28 июня). Северный фланг группы армий «Центр» был смят, что делало невозможным обороны на соседних участках фронта.

В ходе Могилёвской операции 23‒28 июня войска 2-го Белорусского фронта, прорвав оборону 4-й немецкой армии, форсировали рр. Проня и Днепр и освободили значительную часть Могилевской области, в т.ч. города Могилёв, Шклов, Быхов (28 июня)

В ходе Бобруйской операции 24‒29 июня войска 1-го Белорусского фронта окружили Бобруйскую группировку противника, разгромив главные силы 9-й немецкой, потери которой составили 50 тыс. чел. убитыми и 20 тыс. пленными. В ходе боев были в т.ч. освобождены города Глуск (27 июня) и Бобруйск (29 июня).

Развивая достигнутый успех войска 1-го Прибалтийского фронта в ходе Полоцкой операция 29 июня ‒ 4 июля взяли Полоцкий укрепленный район, уничтожив оборонявшую его группировку и вышли на рубеж Опса ‒ Козьяны ‒ озеро Нарочь.

Завершающей операция 1-го этапа операции «Багратион» стала Минская операция , в которой приняли участие войска всех четырех фронтов. В боях с 29 июня по 4 июля была окружена Минская группировка противника (более 100 тыс. чел.) из состава 4-й немецкой армии. 8‒9 июля организованное сопротивление прекратилось, а 11‒12 июля группировка была ликвидирована, в плен было взято ок. 35 тыс. чел.

За 12 дней боев советский войска успешно осуществили поставленные задачи, разгромив основные силы группы армий «Центр». Они продвинулись на 225–280 км, освободив большую часть Белорусской ССР. На фасах Белорусского выступа (Витебск, Бобруйск) и под Минском были окружены и разгромлены около 30 немецких дивизий.

2-й этап

В ходе 2-го этапа, продлившегося с 5 июля по 29 августа 1944 г., советские войска осуществили пять фронтовых операций: Шяуляйскую, Вильнюсскую, Каунасскую, Белостокскую и Люблин-Брестскую.

В ходе Вильнюсской операции 5‒20 июля 1944 г. войска 3-го Белорусского фронта была освобождена столица Литовской ССР город Вильнюс (13 июля) и заняты плацдармы на западном берегу Немана.

В ходе Шяуляйской операции , проводившейся войсками 1-го Прибалтийского фронта 5‒31 июля, было нанесено поражение сильной группировке противника и освобождена часть территории Латвии и Литвы, в т.ч. города Шауляй (27 июля), Елгава (31 июля). 30 июля советским войскам удалось отрезать группы армий «Центр» от группы армий «Север», что вынудило немецкое командование снимать крупные силы с других участков фронта, ослабляя их.

5‒27 июля войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов провели Белостокскую операцию , в ходе которой были освобождены Гродно (24 июля) и Белосток (27 июля). Советские войска вышли в северо-восточный районы Польши и на подступы к Восточной Пруссии.

В ходе Люблинско-Брестской операции , проводившейся 18 июля ‒ 2 августа войсками 1-го Белорусского фронта, было завершено освобождение юго-западных районом Белоруссии и начато освобождение Польши. 28 июля был освобожден Брест, а 31 июля части 2-й советской танковой армии прорвалась к предместью Варшавы, где, однако, были остановлены.

Завершающей операция Белорусского стратегической наступательной операции стала Каунасская (28 июля ‒ 28 августа), которая проводилась войсками 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с частями 1-го Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов. В ходе месяца боев советские войска освободили город Каунас (1 августа) и вышли на рубеж Расейняй ‒ Раудоняны ‒ Наумиестис ‒ Дембово ‒ озеро Вигры.

К концу августа советские войска продвинулись на запад на 550–600 км, очистив от немецких войск территорию Белорусской ССР, а также часть Восточной Польши. Советские войска вышли на Вислу, на подступы к Варшаве и к границе с Восточной Пруссией. Однако к этому моменту советское войска начали испытывать нехватку боеприпасов, а более двух месяцев непрерывных боев вымотали войска, нуждавшиеся в отдыхе. В связи с этим Ставка отдала приказ о переходе к обороне.

Результаты операции

Цели, поставленные перед фронтам, были достигнуты полностью. Успех, достигнутый в ходе Белорусской операции, был использован советским командованием и на других участках фронта, где 13 июля в бой был введен 1-й Украинский фронт.

Продлившаяся 68 дней операция создавала условия для перехода в будущем в наступление в Прибалтике, Восточной Пруссии, Польше, кроме того, тяжелая ситуация на советско-германском фронте вынудило немецкое командование остановить планировавшуюся переброску резервов во Францию, где высадились войска Союзников, положение которых, первоначально сложное, значительно улучшилось.

В Белоруссии были уничтожены 17 дивизий и 3 бригады противника, 50 дивизий потеряли более половины личного состава. Восполнить понесенные потери вермахт уже не имел возможности. Успех Белорусской наступательной операции оказал огромное влияние на ситуация как на Восточном, так и на Западном ТВД, боевой потенциал вермахта еще больше ослаб, сделав практически не возможным проведение крупномасштабных наступательных операций.

Потери:

Красная армия: 178 507 убитыми и пропавшими без вести, 587 308 раненными, 2957 танков и САУ, 2447 орудий и минометов, 822 боевых самолетов

Вермахт: 289 316 убитыми, пропавшими без вести и пленными, 109 776 ранеными