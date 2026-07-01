БАДЕН

Историческая область на юго-западе Германии, охватывавшая с XII века верхнерейнские земли.

В 1535 на этой территории возникло католическое маркграфство Баден-Баден со столицей в Баден-Бадене, позже в Раштатте, и лютеранское маркграфство Баден-Дурлахское со столицей в Пфорцхайме, позже в Карлсруэ. В 1771 оба маркграфства были объединены, столицей стал Карлсруэ. Маркграфство было родиной жены российского императора Александра I Елизаветы Алексеевны. В 1796 Карл Фридрих заключил союз с Наполеоном, и в 1803 получил титул курфюрста. В годы медиатизации эта территория обрела много приращений, и в 1806 г. возникло великое герцогство Б., тогда же оно стало членом созданного под протекторатом Наполеона Рейнского союза .

После гибели наполеоновской дер­жавы оно с 1815 являлось членом Германского союза . В 1818 в Б. была принята конституция, составленная по образцу хартии Людовика XVIII , которую считают одной из самых либеральных немецких конституций того времени. Б. — единственное немецкое государство, где в условиях господства системы К. Меттерниха в 1831 был принят закон о свободе печати и в 1832 в течение трех месяцев выходили свободные от цензуры газеты. В июле 1832 в результате вмешательства Меттерниха свобода печати в герцогстве была отменена. В годы революции 1848—1849 в апреле и сентябре 1848 в Б. происходили демократические восстания. В мае вспыхнуло восстание в защиту имперской конституции, которое также имело демократическую окраску. Оно было подавлено войсками Пруссии, Пфальца, Гессена, Вюртемберга. Особо жестко действовали при подавлении восстания прусские войска, что на долгие годы предопределило настороженное отношение Б. к Пруссии. В годы Австро-прусской войны 1866 Б. выступил против Пруссии и не вошел в состав Северогерманского союза, но заключил с Пруссией военный союз. Б. стал частью единой Германии после Франко-немецкой войны 1870—1871.

В 1918 после начала Ноябрьской революции в Б. была провозглашена республика. С 1919 его переименовали в свободное государство (Freistaat) в составе Веймарской республики. В годы национал-социализма (1933—1945), когда вместо федеративного возникло унитарное государство, Б. — административный округ. После 1945 на юге этой территории находились французская, а на севере — американская зоны оккупации. После возникновения ФРГ Б. вошел в ее соcтав, а с 1952 стал частью федеральной земли Баден-Вюртемберг со столицей в Штутгарте. Жители ее баденской части до сих пор культивируют особую идентичность, что проявляется прежде всего в создании различных институций по изучению истории этой области.

Автор статьи: Н. В. Ростиславлева.

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