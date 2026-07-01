БАБЕКА ВОССТАНИЕ

БАБЕ́КА ВОССТА́НИЕ - антиарабское и антиисламское выступление на территории современных Северо-Западного Ирана и Закавказья в 810-830-х годах под предводительством Бабека , вождя движения хуррамдинов (см. Хуррамиты).

Главной движущей силой Бабека восстания были земледельцы и ремесленники, к которым примкнули многие мелкие владетели (иранцы, армяне, даже арабы), недовольные господ­ство Аббасидов халифата . Изгнав аббасидские гарнизоны, восставшие (бабекиты) вскоре овладели почти всеми землями от р. Кура до Исфа­хана. Количество их сторонников исчислялось десятками тысяч. Борьбу с ними халифа аль-Мамуна прервала очередная арабо-византийская война; его силы также отвлекло подавление восстания в Египте (830-833). После смерти аль-Мамуна его наследник аль-Мутасим заключил с Византией мир и бросил все силы против хуррамдинов, которые уже в 833 году близ г. Хамадан потерпели тяжелое поражение.

Дальнейшие действия против них халиф поручил своему полководцу, правителю Усрушаны аль-Афшину Хайдару ибн Кавусу, которого поставил по главе всех войск на востоке державы (835). После упорного противобор­ства сопротивление бабекитов было в 837-838 годах окончательно сломлено. Этому способствовала измена примкнувших к ним крупных землевладельцев , которых оттолкнули эгалитарные лозунги восставших. Тем не менее восстание Бабека ослабило Аббасидский халифат и ускорило его распад.

© Российская Историческая Энциклопедия