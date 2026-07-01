БАБЕКА ВОССТАНИЕ
БАБЕ́КА ВОССТА́НИЕ - антиарабское и антиисламское выступление на территории современных Северо-Западного Ирана и Закавказья в 810-830-х годах под предводительством Бабека, вождя движения хуррамдинов (см. Хуррамиты).
Главной движущей силой Бабека восстания были земледельцы и ремесленники, к которым примкнули многие мелкие владетели (иранцы, армяне, даже арабы), недовольные господство Аббасидов халифата. Изгнав аббасидские гарнизоны, восставшие (бабекиты) вскоре овладели почти всеми землями от р. Кура до Исфахана. Количество их сторонников исчислялось десятками тысяч. Борьбу с ними халифа аль-Мамуна прервала очередная арабо-византийская война; его силы также отвлекло подавление восстания в Египте (830-833). После смерти аль-Мамуна его наследник аль-Мутасим заключил с Византией мир и бросил все силы против хуррамдинов, которые уже в 833 году близ г. Хамадан потерпели тяжелое поражение.
Дальнейшие действия против них халиф поручил своему полководцу, правителю Усрушаны аль-Афшину Хайдару ибн Кавусу, которого поставил по главе всех войск на востоке державы (835). После упорного противоборства сопротивление бабекитов было в 837-838 годах окончательно сломлено. Этому способствовала измена примкнувших к ним крупных землевладельцев, которых оттолкнули эгалитарные лозунги восставших. Тем не менее восстание Бабека ослабило Аббасидский халифат и ускорило его распад.
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