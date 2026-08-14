БАБА ИСХАКА ВОССТАНИЕ

БАБА́ ИСХА́КА ВОССТА́НИЕ - массовое антиправитель­ственное выступление туркменских племен в государстве Сельджукидов Малой Азии.

Руководитель - суфийский проповедник Баба Исхак действовал как последователь шейха Баба Ильяса Хоросани, который, обосновавшись в Амасье, бросил вызов власти сельджукского султана Гияседдина Кейхюсрева II (1237-1246) и объявил себя ресул’уллах (посланцем Аллаха). Проповеди шейха, ставшего известным как Баба Ресул, нашли отклик в среде переселившихся в Малую Азию туркмен, недовольных растущим социальным неравенством и произволом султанской администрации.

Действуя от имени учителя, Баба Исхак поднял восстание в юго-восточных районах Анатолии. Оно быстро распространилось по центральным провинциям государства вплоть до Сиваса и Токката. Пытаясь погасить мятеж, Гияседдин приказал расправиться с осажденным в Амасье Баба Ильясом (1240), но восстание продолжалось. Когда сторонники Баба Исхака направились к сельджукской столице Конье , султану пришлось использовать войска наемников - франков . С их помощью ему удалось разбить отряды повстанцев. В сражении погиб и Баба Исхак (1240). Несмотря на жесточайшие преследования, приверженцы Баба Ресула - бабаи сохранили верность идеалам своего наставника и сыграли важную роль в жизни турецкого общества в XIV-XV веков.

© Российская Историческая Энциклопедия