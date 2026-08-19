БАБА

БАБА́ - старец-наставник, а также распространенная форма вежливого обращения по имени к старшим, до сих пор встречающаяся в Турции (например, Ахмед-баба).

В Европе стало известно благодаря сказке «Али Баба и 40 разбойников» из цикла «Тысяча и одна ночь». В суфийской традиции (см. Суфизм ) Баба - странствующий проповедник. В иерархической структуре тариката Бекташийа Баба - особая категория члена тариката. Баба назначался из числа дервишей Бекташийа специальным инвеститурным документом (иджазет-наме) в качестве руководителя местной обители (текке) либо отдела центральной (региональной) текке. Баба носил особый конусообразный головной убор (тадж) с белым платком вокруг тульи и имел право руководить рядовыми членами братства - дервишами и мухибами.

В Османской империи эпитет Баба использовался и вне религиозного контекста по отношению к гражданским служащим как обозначение старшинства: ага бабасы - командующий отрядом из 40 стражников (капыджи) султанского гарема.

Название Баба встречается и как часть топонимов и экзонимов, подчеркивая связь географической местности с суфийской культурой и тарикатом Бекташийа: город Бабадаг в Румынии в исторической области Добруджа , где расположена гробница (тюрбе) Сары Салтука - одного из первых последователей основателя тариката Бекташийа Хаджи Бекташа Вели; город Бабадаг в турецкой провинции Денизли; мыс Баба на северо-западе полуострова Малая Азия в Турции, являющийся самой западной оконечностью Азии.

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