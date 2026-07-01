ПРОВИНЦИЯ

ПРОВИНЦИЯ - единица административно-территориального деления в России в XVIII веке.

Впер­вые провинции уч­ре­ж­де­ны ука­зом ца­ря Пет­ра I от 27 октября (6 ноября) 1699 года как тор­го­во-административные ок­ру­га, во гла­ве ко­то­рых стоя­ли про­винциальные бур­ми­ст­ры, на­хо­див­шие­ся в ве­де­нии Бур­ми­стер­ской па­ла­ты (позд­нее Ра­ту­ши). Вско­ре по­сле гу­берн­ской ре­фор­мы 1708 года в со­ста­ве не­ко­то­рых гу­бер­ний бы­ли соз­да­ны провинции как осо­бые административно-территориальные еди­ни­цы, за­няв­шие про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние ме­ж­ду гу­бер­ни­ей и уез­дом. Провинции, объ­е­ди­няв­шие в се­бе, как пра­ви­ло, несколько уез­дов, уч­ре­ж­да­лись административным по­ряд­ком, во гла­ве их стоя­ли обер-ко­мен­дан­ты, на­зна­чав­шие­ся на эту долж­ность имен­ны­ми или се­нат­ски­ми ука­за­ми. В ве­де­нии обер-ко­мен­дан­тов на­хо­ди­лись во­про­сы административного, во­енного, по­ли­цей­ско­го, фи­нан­со­во­го управ­ле­ния и су­да на под­ве­домственных тер­ри­то­ри­ях. При обер-ко­мен­дан­тах дей­ст­во­ва­ли кан­це­ля­рии, вы­пол­няв­шие по­сред­нические функ­ции ме­ж­ду гу­берн­ски­ми кан­це­ля­рия­ми и ко­мен­дант­ски­ми (в 1715-1719 годы ланд­рат­ски­ми) кан­це­ля­рия­ми.

Ука­зом ца­ря Пет­ра I от 29 мая (9 июня) 1719 года де­ле­ние на провинция вве­де­но во всех гу­бер­ни­ях стра­ны. Воз­глав­ляв­ший провинцию вое­во­да дол­жен был за­бо­тить­ся о её внеш­ней и внут­рен­ней безо­пас­но­сти, не до­пус­кать в неё шпио­нов, сле­дить за со­блю­де­ни­ем прав всех со­сло­вий. При вое­во­де дей­ст­во­ва­ла про­винциальная кан­це­ля­рия (в 1719-1927 годах под­чи­ня­лась на­пря­мую Се­на­ту и кол­ле­ги­ям). Со­глас­но ука­зу 1719 года, провинция долж­ны бы­ли де­лить­ся на ди­ст­рик­ты (на­зва­ние не при­жи­лось, офи­ци­аль­но уп­разд­не­ны в 1727 году), од­на­ко фак­ти­че­ски на про­тя­же­нии сво­его су­ще­ст­во­ва­ния де­ли­лись на уез­ды.

В 1719 году в гу­бер­ни­ях Российской им­пе­рии на­счи­ты­ва­лось 43 провинции, к октябрю 1775 года - 63 провинции. Де­ле­ние гу­бер­ний на провинции ли­к­ви­ди­ро­ва­но при вве­де­нии в дей­ст­вие по­ло­же­ний гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)