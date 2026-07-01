ПРОВИНЦИЯ
ПРОВИНЦИЯ - единица административно-территориального деления в России в XVIII веке.
Впервые провинции учреждены указом царя Петра I от 27 октября (6 ноября) 1699 года как торгово-административные округа, во главе которых стояли провинциальные бурмистры, находившиеся в ведении Бурмистерской палаты (позднее Ратуши). Вскоре после губернской реформы 1708 года в составе некоторых губерний были созданы провинции как особые административно-территориальные единицы, занявшие промежуточное положение между губернией и уездом. Провинции, объединявшие в себе, как правило, несколько уездов, учреждались административным порядком, во главе их стояли обер-коменданты, назначавшиеся на эту должность именными или сенатскими указами. В ведении обер-комендантов находились вопросы административного, военного, полицейского, финансового управления и суда на подведомственных территориях. При обер-комендантах действовали канцелярии, выполнявшие посреднические функции между губернскими канцеляриями и комендантскими (в 1715-1719 годы ландратскими) канцеляриями.
Указом царя Петра I от 29 мая (9 июня) 1719 года деление на провинция введено во всех губерниях страны. Возглавлявший провинцию воевода должен был заботиться о её внешней и внутренней безопасности, не допускать в неё шпионов, следить за соблюдением прав всех сословий. При воеводе действовала провинциальная канцелярия (в 1719-1927 годах подчинялась напрямую Сенату и коллегиям). Согласно указу 1719 года, провинция должны были делиться на дистрикты (название не прижилось, официально упразднены в 1727 году), однако фактически на протяжении своего существования делились на уезды.
В 1719 году в губерниях Российской империи насчитывалось 43 провинции, к октябрю 1775 года - 63 провинции. Деление губерний на провинции ликвидировано при введении в действие положений губернской реформы 1775 года.