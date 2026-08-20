"АРЗАМАС"

Неформальный литературный кружок, существовал в 1815-1818 годах и объединил сторонников «карамзинского» направления в литературе.

Общество возникло 14(26) октября 1815 года по инициативе С.С. Уварова в ходе полемики о развитии русского языка с членами основанной министром народного просвещения, президентом Российской академии А.С. Шишковым «Беседы любителей русского слова» . Члены «Беседы» отстаивали консервативный путь развития языка, основанный на сохранении его архаичных форм и исключении заимствования иностранных слов. Участники «Арзамаса» следовали за Н.М. Карамзиным , создавшим вариант разговорного русского языка с органичным заимствованием слов и семантических калек из французского языка.

Название позаимствовано из памфлета Д.Н. Блудова «Видение в арзамасском трактире, изданное обществом ученых людей». Символом общества выбран арзамасский гусь. Заседания проходили в 1815 году еженедельно, далее ежемесячно. В «Арзамас» входило около 20 человек, среди которых были известные литераторы ( В.А. Жуковский , К.Н. Батюшков, Д.В. Давыдов , В.Л. и А.С. Пушкины , П.А. Вяземский ), государственные деятели (С.С. Уваров, Д.Н. Блудов, Д.В. Дашков , А.И. Тургенев ), будущие декабристы ( Н.М. Муравьёв , Н.И. Тургенев , М.Ф. Орлов ). Участники общества носили шуточные прозвища, взятые из баллад Жуковского (Пушкин – Сверчок, Вяземский – Асмодей, Уваров – Старушка и т.д.). Некоторые видные деятели являлись почётными членами кружка, в т.ч. Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев , И. Каподистрия .

На заседаниях «Арзамаса», носивших во многом игровой и пародийный характер, участники читали и разбирали собственные сочинения, а также обсуждали вопросы общественно-политического характера. На каждом собрании велись протоколы в нарочито архаичном стиле. Принятие в общество новых членов сопровождалось шуточным ритуалом чтения «отходной» одному из членов «Беседы» или Российской академии. Нередко читались пародии и эпиграммы, высмеивающие членов «Беседы». В пародиях «Арзамаса» некоторые учёные склонны видеть не только высмеивание «шишковистов», но и некоторые черты подражания масонским ритуалам и обрядам православной церкви.

После закрытия «Беседы» в 1816 году деятельность «Арзамаса» потеряла полемический смысл. Под влиянием вступивших в общество в 1817 году Н.И. Тургенева, М.Ф. Орлова, Н.М. Муравьёва была сделана попытка придать ей более серьёзный, общественно-политический характер. М.Ф. Орлов выступил с инициативой издания журнала. В августе 1817 года был принят устав «Арзамаса» с прописанными в нём целями и обязанностями, что противоречило первоначальной «шутовской» идее организации. Последнее заседание состоялось 7(19) апреля 1818 года. «Арзамас» распался не только из-за отъезда из Санкт-Петербурга в конце 1817 года значительной части участников, но и из-за их расхождений по социально-политическим вопросам, которые особенно ярко проявились после восстания декабристов 14 декабря 1825 года, положившего конец существованию «арзамасского братства».