АНГЛО-ГОЛЛАНДСКИЕ ВОЙНЫ

Войны между Англией (с 1707 Великобританией ) и Республикой Соединенных провинций Нидерландов ( Голландией ) в 1652–1654, 1665–1667, 1672–1674, 1780–1784.

В основе конфликтов лежали стремление держав к господству на морских торговых путях и конкуренция в колониальной экспансии. В первой половине XVII в. Соединенные провинции превратились в одну из ведущих морских держав Старого Света. Владея многочисленными факториями на о-вах Пряностей (Индонезия) и вытеснив оттуда португальцев и англичан, голландцы стали монопольным поставщиком специй в Европу. Английские торговцы постоянно сталкивались с голландской конкуренцией также в Средиземном и Карибском морях, у берегов Африки и Америки. Особое раздражение англичан вызывала голландская торговая гегемония на Балтике и Северном море, где голландцы контролировали торговлю зерном и корабельным лесом. Несмотря на экономические противоречия, протестантская Голландия в годы Английской революции XVIII в. воспринималась сторонниками английского парламента как естественный союзник в борьбе против монархической тирании и папской Контрреформации . В апреле 1649 Английская республика предложила Соединенным провинциям заключить союз. Нидерландские республиканцы, представлявшие в Генеральных штатах наиболее богатые провинции, встретили это предложение благосклонно, но оранжисты — сторонники статхаудера Вильгельма II Оранского, родственника казненного Карла I , выступили против. Вильгельм II оказывал покровительство английским роялистам даже после того, как они убили в его собственных покоях английского посланника И. Дорислауса. Отношения между двумя республиками испортились. 09.10.1651 английский парламент принял Навигационный акт, разрешавший ввозить в Англию и ее колонии товары только на отечественных кораблях и на кораблях стран-производителей. Это серьезно задело интересы Голландии, получавшей значительные доходы от посреднической торговли и фрахта своих торговых судов, и теперь уже она инициировала новые перегово ры о заключении военного союза, в ходе которых стороны согласовали почти все пункты будущего договора. В то же время голландские корсары, действуя из французских портов, продолжали нападать от имени Карла II на английские суда. 09.07.1652 Англия объявила войну Соединенным провинциям, обвинив их в осуществлении «оранжистского плана» по свержению Английской республики и реставрации[[29710| Стюартов]. В июне 1652 Блейк атаковал у Оркнейских о-вов флотилию голландских рыбаков и сопровождающий их военный конвой. 02.07.1652 в Ла-Манше английская эскадра Эскью напала на большой торговый караван: 6 судов были захвачены, 3 сожжены, 26 сели на мель и только 7 достигли голландских берегов. В середине августа 1652 эскадра Эскью напала на голландский торговый караван из Вест-Индии и охранявшие его военные корабли адмирала М. А. Рюйтера, однако атака была отбита с немалым ущербом для англичан. 28.10.1652 Блейк недалеко от Кента нанес поражение голландскому флоту под командованием К. де Витта и Рюйтера. После того как часть эскадры Блейка была отправлена в Средиземное море, М. Тромп разбил Блейка 10.12.1652. В марте 1653 голландцы нанесли англичанам поражение и у берегов Италии. Однако, собрав в Ла-Манше флот из 80 кораблей под началом Блейка и Дж. Монка, англичане перехватили инициативу. 18.02–02.03.1653 они у Портленда существенно потрепали Тромпа и Рюйтера, захватив более 10 торговых судов из охраняемого ими каравана. В июне 1653 Блейк разбил Тромпа и К. де Витта недалеко от побережья Суффолка. Летом 1653 Монк блокировал с моря голландские порты. В августе 1653 голландский флот попытался прорвать блокаду у Схевенингена, но был разбит. В бою погиб Тромп. Это поражение усилило позиции республиканцев во главе с Я. де Виттом, которому удалось согласовать с О. Кромвелем приемлемые условия мира. По Вестминстерскому миру 1654 Соединенные провинции признавали статьи Навигационного акта 1651 и обязались ограничить власть Оранского дома. А.-г. в. 1665–1667 началась с захвата англичанами факторий и колоний Голландии в Зап. Африке и Сев. Америке. После того как голландцы силой вернули себе утраченное, Англия объявила войну (март 1665). В сражении у Лаустофта (июнь 1665) англичане уничтожили 17 вражеских кораблей, но голландцы сумели спасти основную часть флота. В августе 1665 англичане попытались захватить в датском порту Берген караван голландской Ост-Индской компании с пряностями, но их атака была отражена огнем береговых батарей. В 1666 на стороне Соединенных провинций в войну вступили Франция (январь) и Дания (февраль). В конце мая — начале июня 1666 голландская эскадра под командованием Рюйтера и К. Тромпа выиграла четырехдневное сражение в Ла-Манше, уничтожив 20 английских кораблей. Однако в августе 1666 английский адмирал Р. Холмс совершил успешный набег на о-в Тершеллинг, где сжег около 130 голландских судов с товарами. В 1667 английский флот из-за финансовых трудностей не смог выйти в море, чем и воспользовался Рюйтер: в феврале он провел свою эскадру вверх по Темзе до Чатемской судоверфи, где сжег много вражеских судов. После этого англичане запросили мира, который был подписан в Бреде 31.07.1667. Соединенные провинции получили право ввозить в Англию германские товары, вернули себе утраченный ранее Суринам, но вынуждены были отказаться от своей североамериканской колонии Новый Амстердам. А.-г. в. 1672–1674 Англия вела в коалиции с Францией. В 1668 Англия, Соединенные провинции и Швеция заключили антифранцузский Тройственный союз, однако за спиной союзников Карл II подписал с Францией секретный договор, обязавшись поддержать ее на море против Голландии. В 1672 Англия (28.03) и Франция (06.04) объявили войну Республике Соединенных провинций. На суше успех сопутствовал французам, но на море голландцам. Эскадра адмирала Рюйтера нанесла поражения англо-французскому флоту при Солебее (июнь 1672), Шоневельде (июнь 1673) и Текселе (июль 1673). Неудачный ход военных действий и рост оппозиционных настроений внутри страны заставили Карла II заключить 19 февраля 1674 сепаратный Вестминстерский мир, повторявший условия Бредского мира 1667. Причиной А.-г. в. 1780–1784 стала позиция Голландии во время Войны за независимость североамериканских колоний Англии. Голландские судовладельцы и купцы, пользуясь нейтральным положением своей страны, поставляли оружие и амуницию восставшим американцам. После того как английский флот получил приказ задерживать все направляющиеся в Америку голландские суда, конфисковывать их грузы и задерживать экипажи, Соединенные провинции присоединились к Лиге нейтральных держав. 31.12.1780 Великобритания объявила Голландии войну — 05.08.1781 голландская эскадра в Северном море нанесла поражение английскому флоту, но некоторое время спустя тот сумел полностью блокировать с моря голландские порты. В феврале 1781 англичане захватили о-в Сент-Эвстатиус, через который шли основные голландские поставки в Сев. Америку, а затем и почти все голландские фактории в Африке. Война закончилась подписанием Парижского мира 1784, по которому Великобритания получила Негапатам в Индии и право свободно торговать в Индонезии.

Автор статьи: Кондратьев С.В.

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