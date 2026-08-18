АНГЛО-ГЕРМАНСКОЕ МОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1935

Заключено 18.06.1935 министром иностранных дел Великобритании С. Хором и послом Германии в Лондоне Й. фон Риббентропом путем обмена нотами .

Предусматривало право Германии создавать ВМФ, равный по общему водоизмещению 35 % от ВМС Соединенного Королевства и стран Британского Содружества . По А.-г. м. с. германскому правительству предоставлялось право иметь подводный флот, соответствующий тоннажу всех британских субмарин, однако Берлин принимал на себя обязательство не выходить за рамки 45 % ограничения подводного флота от уровня британского по состоянию на середину 1935. Фактически А-г. м. с. явилось одной из первых акций политического «умиротворения» нацистской Германии и означало ревизию статей Версальского договора . В декабре 1938 германское правительство известило Лондон о принятии программы строительства подводного флота, равного по водоизмещению британским субмаринам, а 28.04.1939 А. Гитлер заявил об окончательном расторжении А.-г. м. с.

Автор статьи: Сергеев Е.Ю.

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