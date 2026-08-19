АНГЛО-ЕГИПЕТСКАЯ ВОЙНА 1882

Явилась продолжением восстания Ораби-паши , начавшегося 09.09.1881 с целью добиться полной независимости Египта .

Предлогом к войне послужили события 11.06.1882 в Александрии, где произошли кровавые столкновения христиан и мусульман . Через месяц англичане при поддержке с моря штурмом взяли Александрию (11.07.1882–15.11.1882). В ответ Ораби-паша объявил себя «защитником отечества». Англичане 13.09.1882 разгромили его армию в битве у Телль-эль-Кабира и через 2 дня заняли Каир. Ораби-паша был арестован и приговорен.

Автор статьи: Серегичев С.Ю.

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