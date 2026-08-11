АНГ ДУОНГ ПРЭХ БАТ

Король Камбоджи с 1841.

В 1841–1845 вел войну против Вьетнама при поддержке Сиама. В 1845 договорился с Сиамом и Вьетнамом о совместных сиамо-вьетнамских гарантиях для Камбоджи, в 1847 официально короновался в присутствии представителей обоих государств. В 1860 неудачно воевал с Вьетнамом из-за спорной пограничной территории. Стал первым монархом, при котором в Камбодже начало укрепляться политическое влияние Франции . Впоследствии оппоненты обвиняли А. Д. в том, что его политика привела к колонизации Камбоджи Францией.

Автор статьи: Конорева И.А.