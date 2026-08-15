АМУСИН, Иосиф Давидович
Советский антиковед и востоковед, основоположник отечественного кумрановедения.
В 1941 окончил Исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1941 по 1945 — участник ВОВ. Демобилизовавшись, занялся изучением социально-экономической истории стран Ближнего Востока эллинистического и Римского периодов. В 1949 защитил кандидатскую диссертацию, в которой осуществил источниковедческий анализ посланий императора Клавдия 41 н. э. к жителям Александрии Египетской. С 1965 — доктор исторических наук. Опубликовал ряд важных исследований по папирологии. Особое значение имеют его труды, посвященные прочтению и интерпретации рукописей III в. до н. э. — I в. н. э. из числа Кумранских находок.
Сочинения:
Рукописи Мертвого моря. М., 1960;
Тексты Кумрана. Вып I. М., 1971;
Кумранская община. М., 1983.
Автор статьи: Молчанов А.А.