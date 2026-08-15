АМУСИН, Иосиф Давидович

Советский антиковед и востоковед, основоположник отечественного кумрановедения.

В 1941 окончил Исторический факультет Ленинградского государственного университета . С 1941 по 1945 — участник ВОВ . Демобилизовавшись, занялся изучением социально-экономической истории стран Ближнего Востока эллинистического и Римского периодов. В 1949 защитил кандидатскую диссертацию , в которой осуществил источниковедческий анализ посланий императора Клавдия 41 н. э. к жителям Александрии Египетской. С 1965 — доктор исторических наук . Опубликовал ряд важных исследований по папирологии . Особое значение имеют его труды, посвященные прочтению и интерпретации рукописей III в. до н. э. — I в. н. э. из числа Кумранских находок .

Сочинения:

Рукописи Мертвого моря. М., 1960;

Тексты Кумрана. Вып I. М., 1971;

Кумранская община. М., 1983.

Автор статьи: Молчанов А.А.