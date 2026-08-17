АМУРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО (с 1858)

Казачье войско во главе с наказным (1858–1917) и войсковым атаманами (с 1917), находившееся на территории Амурской и (до 1889) Приморской областей Восточно-Сибирского (до 1884), Приамурского (1884–1903 и 1905–1917) генерал-губернаторства и Приамурского края (1903–1905).

Входило в Восточно-Сибирский (1865–1884, 1918) и Приамурский (1884–1918, 1918–1920) военные округа. Столица войска — Благовещенск. Войско было образовано из 12 тыс. забайкальских казаков и солдат гарнизона Восточно-Сибирского генерал-губернаторства для охраны границы с Китаем по Амуру и Уссури и колонизации отошедших к России по Айгунскому договору земель. В 1862 войско пополнено штрафными солдатами бывшего Корпуса внутренней стражи, а в 1889 — донскими, оренбургскими, кубанскими и забайкальскими казаками. С 1897 войско комплектовало Амурско-Уссурийскую казачью флотилию. Оно участвовало в подавлении Ихэтуаньского восстания , в русско-японской, Первой мировой войне и гражданской войне в России. В 1920 войско было упразднено советскими властями, но войсковая организация сохранялась в эмиграции. Сегодня войско возрождается.

Автор статьи: Евдокимов Р.Н.

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