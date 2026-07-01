АМУРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (1849‒1855)

Исследование реки Амура, острова Сахалина, окружающих его проливов, противолежащих берегов материка и части Приморского края , осуществленное под руководством офицеров морского флота и ученых-географов: И. Невельского, Н. К. Бошняка, Д. И. Орлова, А. И. Воронина, Н. М. Чихачева, А. П. Березина, А. П. Петрова, Д. Разградского, В. А. Римского-Кор­са­кова, Н. В. Рудановского, П. Ф. Гаврилова, А. А. Халезова, А. П. Семенова и Л. А. Попова.

Невельской начал детальное исследование Амура и Сахалина в 1849. Член экспедиции П. А. Козакевич доказал судоходность Амура, а Невельской, что Сахалин — остров, подняв на нем российский флаг. В 1850 Невельской основал Николаевский порт на мысе Куегдо (Николаевск-на-Амуре) и объявил российскими владениями Приамурский край и Сахалин. В 1852 Н. К. Бошняк описал западное побережье острова и бассейн Амгуни, западный берег Татарского пролива и гавань Хаджи (Советская Гавань). В 1853 Д. И. Орловым был исследован юго-западный берег Сахалина. Точную карту острова в 1854 составил Н. В. Рудановский. Эти материалы помогли более точно размежевать границу с Японией по Симодскому договору 1855 и с Китаем по Айгунскому договору 1858 . Своими действиями А. э. создала предпосылки для развертывания дальнейших научных исследований в Приамурье, Приморье и на Сахалине. В результате этих исследований была составлена подробная карта региона.

Автор статьи: Телицын В.Л., Телицына Е.Н.

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