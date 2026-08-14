АМР ИБН АЛЬ-АС

Мусульманский полководец, завоевавший Египет, находившийся под властью Византии .

А. в конце 639 начал вторжение в Египет и уже весной 641 захватил город Бабалйун. После этого А. двинулся на столицу — Александрию. Вследствие серьезных внутренних проблем александрийский патриарх Кир заключил с А. 08.11.1641 соглашение о сдаче города через год. Осенью 642 арабы заняли Александрию, а затем и другие египетские города. Покорив Египет, А. стал его правителем. После гибели халифа Османа (17.06.656) А. вместе с Муавией восстал против избранного халифом Али ибн Аби Талиба . Умер А. в Египте в разгар арабского наступления в Сев. Африке.

Автор статьи: Серегичев С.Ю.