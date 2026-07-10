АМЕТ-ХАН СУЛТАН

АМЕТ-ХАН СУЛТАН - советский военный лётчик-ас и лётчик-испытатель, подполковник ВВС СССР. Дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).

Родился в семье рабочего-лакца, уроженца Дагестана , и крымской татарки. В 1937 году окончил школу-семилетку и поступил в железнодорожное ФЗУ в Симферополе. По окончании учёбы работал слесарем в железнодорожном депо Симферополя. В 1938 году прошёл курс обучения в местном аэроклубе. В феврале 1939 года начал службу в Красной армии . В 1940 году окончил 1-ю Качинскую Краснознамённую военную авиационную школу имени А. Ф. Мясникова . Некоторое время в звании младшего лейтенанта служил в Бобруйске, а затем под Кишинёвом , в 4-м истребительном авиационном полку Одесского военного округа. Летал на самолётах И-15 и И-153.

22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны , совершил несколько боевых вылетов на истребителе И-153 на разведку и штурмовку наступающего противника. Осенью того же года прикрывал небо Ростова-на-Дону. Зимой 1942 года вместе со всем полком освоил переданные союзниками в рамках ленд-лиза истребители «Hurricane» («Харрикейн»). С марта 1942 года находился в составе ПВО Ярославля. 31 мая одержал в небе над этим городом первую воздушную победу, протаранив немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88» ударом левым крылом. Сумел при этом выбраться из кабины самолёта и выпрыгнуть на парашюте. Был награждён именными часами, позднее был избран почётным гражданином Ярославля.

Летом 1942 года совершал вылеты под Воронежем на самолёте Як-1, а затем на Як-7Б. В боях над Сталинградом завоевал репутацию признанного аса, вошёл в состав специальной группы, созданной для противодействия вражеским асам. В небе над Сталинградом был сбит, но сумел спастись при помощи парашюта. В октябре 1942 года стал командиром 3-й авиационной эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка. В составе этого подразделения воевал до самого конца войны. Освоив новый американский истребитель, «Bell P-39 Airacobra» («Аэрокобра»), принял участие в освобождении Ростова-на-Дону, Таганрога, Мелитополя, в воздушных боях над Кубанью и Крымом. 24 августа был удостоен звания Героя Советского Союза , ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» указом Президиума Верховного Совета СССР.

Летом 1944 года, перейдя на истребитель Ла-7, участвовал в воздушных боях над Восточной Пруссией и Берлином. Последний свой бой провёл 29 апреля 1945 года над аэродромом Темпельхоф, сбив вражеский «Фокке-Вульф-190». В общей сложности совершил 603 боевых вылета, в 70 из которых штурмовал вражескую технику, и провёл 150 боёв, в которых лично сбил 30 самолётов противника и в составе группы ещё 19 самолётов.

После окончания Великой Отечественной войны, в августе 1945 года, был направлен в качестве слушателя в Военно-воздушную академию в Монино. Учебный курс осваивал с большим трудом из-за недостатка образования и уже в начале 1946 года подал рапорт с просьбой об отчислении. В апреле того же года был уволен в запас в звании подполковника. В феврале 1947 года стал лётчиком-испытателем Лётно-исследовательского института и быстро завоевал статус одного из лучших испытателей. В 1949 году получил третий класс лётчика-испытателя, в 1950 году – второй, а в 1952 году – первый. Испытывал летающие лаборатории ЛЛ-1, ЛЛ-2, истребитель-перехватчик И-320 («Р-2»), а также аналог самолёта-снаряда КС типа «воздух-корабль». За успешное проведение испытаний последнего был удостоен Сталинской премии 2-й степени. В 1953 году на самолёте СИ-10 провёл ряд полётов для исследования устойчивости управляемости самолёта на сверхзвуковых скоростях полёта. В 1957–1958 годах аналогичным, что и в случае с аналогом КС, образом испытывал самолёт-имитатор СМ-20. Проводил полёты с целью отработки систем катапультирования. В 1959 году выполнил первый полёт на экспериментальном самолёте НМ-1, затем проводил его испытания. В 1961 году получил звание «Заслуженный лётчик-испытатель СССР»: за время работы в этом качестве он освоил около 100 типов летательных аппаратов.

1 февраля 1971 года погиб во время испытательного полёта на летающей лаборатории Ту-16, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя. Был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.