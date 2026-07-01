АМЕРКОМ

Американский комитет помощи на Ближнем Востоке, благотворительная организация под руководством Джеймса Бартона и Кливленда Доджа, главной целью которой служила помощь армянам, ассирийцам, грекам — жертвам гонений младотурок на христианские меньшинства.

(Англ. Amercom, American Committee for Armenian and Syrian Relief, c 1918 — American Committee for Relief in the Near East, с 1919 — Near East Relief). Основан по инициативе посла США в Стамбуле Генри Моргентау в мае 1915, официально учрежден Актом Конгресса в 1919, просуществовал до 1930, действуя на территории Анатолии, Леванта, Египта, Греции, Армении. Деятельность А. была затруднена в апреле 1917 — ноябре 1918, когда США находились в состоянии войны с Османской империей . Методы организации работы А. и его эффективность напоминали деятельность АРА . За годы существования А. оказал помощь почти 2 млн беженцев и 132 тыс. сирот.

Автор статьи: Исэров А.А.

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