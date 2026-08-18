АМЕРИКАНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В ЛИВАНЕ 1958

Ввод войск США на территорию Ливана с целью прекращения гражданской войны и укрепления позиций государств НАТО на Ближнем Востоке.

Интервенция стала одним из актов реализации доктрины Эйзенхауэра , провозгласившей необходимость заполнения «вакуума силы», образовавшегося после Суэцкого кризиса 1956, поскольку иначе этот вакуум заполнят коммунисты и сторонники Г. Насера. Поводом для интервенции в Ливане стало нарушение политического равновесия в этой стране, которое привело к гражданской войне. В ходе переизбрания президента Ливана К. Шамуна на новый срок в 1957 и сразу после него были применены репрессии против оппозиции и нарушены правила распределения постов между региональными и конфессиональными группами, на котором держалась стабильность политической системы Ливана. Теряя поддержку в стране, Шамун попытался превратить Ливан в оплот государств Запада, вступить в союз с Израилем, что вызвало возмущение исламского населения. 09.05 начались вооруженные столкновения. Министр обороны Ф. Шихаб остался нейтральным, армия почти не вмешивалась в борьбу вооруженных отрядов конфессиональных партий. 13.05 ливанское руководство обвинило только что образовавшуюся ОАР во вмешательстве во внутренние дела страны и обратилось к США с просьбой о вводе войск в Ливан. После Иракской революции 1958 Эйзенхауэр решился на военное вмешательство в ситуацию на Ближнем Востоке. 15.07 войска США под предлогом «защиты жизни американцев и охраны независимости и суверенитета Ливана» высадились в Бейруте, взяли под контроль аэропорт. Министр обороны США М. Макелрой заявил о возможности применения атомного оружия на Ближнем Востоке. А. И., которая сопровождалась Английской интервенцией в Иорданию , вызвала большую обеспокоенность СССР и ОАР, увидевших в событиях опасный прецедент. США были заинтересованы в достижении компромисса, и Шамун ушел в отставку. 31.07 президентом был избран Шихаб, назначивший премьер-министром Р. Карами, который сформировал кабинет из представителей оппозиции. В ответ Катаиб подняла восстание под лозунгом «Ни победителей, ни побежденных!» и захватила половину столицы. Под давлением США в правительство были включены сторонники Шамуна и Катаиб, конфликт был исчерпан. В августе 1958 чрезвычайная сессия ООН приняла резолюцию о выводе американских войск из Ливана. 24.09 правительство Р. Караме потребовало от США вывода войск. Ливан заявил о своих братских отношениях с ОАР. 25.10.1958 войска были выведены из Ливана. Ситуация стабилизировалась до начала 1970-х, когда новое нарушение равновесия привело к более масштабной гражданской войне в Ливане 1975–1990.

Автор статьи: Шубин А.В.

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