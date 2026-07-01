АМЕРИКАНО-КОРЕЙСКИЙ ДОГОВОР 1882

Американо-корейский договор 1882 года «О дружбе и торговле» - Договор, подписанный в Инчхоне (Чемульпо) 22 мая при правлении вана Коджона, носил кабальный для Кореи характер, ограничивал ее государственный суверенитет, предоставляя привилегии американскому капиталу.

По договору между Кореей и США устанавливались дипломатические отношения (смотрите в статье Дипломатическое право). США предоставлялись такие же благоприятные условия в области торговли, промышленности, мореплавания, правового положения граждан, какие Корея была вынуждена предоставить Японии по корейско-японскому договору 1876 года. Для торговли с США открывались порты Пусан, Инчхон, Вонсан, устанавливалось ограничение для США импортных пошлин (10 % стоимости товара), консульская юрисдикция для американских граждан. Американцам предоставлялись права аренды земли, строительства жилых домов, создания предприятий в открытых портах. В договор были включены статьи, по которым США обязались «охранять независимость Кореи». Однако с заключением в 1905 году секретного соглашения Кацуры-Тафта США по существу одобрили аннексию Кореи Японией.

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