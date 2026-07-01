АМЕРИКАНО-КИТАЙСКИЙ ДОГОВОР 1946

АМЕРИКАНО-КИТАЙСКИЙ ДОГОВОР 1946 года «О дружбе, торговле и навигации» - соглашение, подписанное 04 ноября в Нанкине сроком на 5 лет полномочными представителями США и Китайской Республики.

Отражал трудное положение, в котором режим Чан Кайши оказался после возобновления летом 1946 гражданской войны в Китае . Граждане США получили право на территории Китайской Республики беспрепятственно заниматься торгово-промышленной, научной, просветительской, религиозной и филантропической деятельностью. Американские де-ловые круги могли организовывать в Китае собственные компании и неограниченно инвестировать средства в местную промышленность. США получили также право на исследования и эксплуатацию минеральных ресурсов, гарантии личной неприкосновенности своих граждан и их собственности на китайской территории, право приобретения и владения недвижимостью и земельными угодьями, ввоза и вывоза товаров и т. д. Международный договор одновременно провозглашал равные права китайских и американских граждан для осуществления предпринимательской деятельности на территории США. Заключительные положения договора предусматривали, что если за год до окончания срока действия ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить его действие, то соглашение должно оставаться в силе до тех пор, пока одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие.

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