ЕЛЕЦ
Город в России, в западной части Липецкой области, центр Елецкого района.
Нас. 113,4 тыс. чел. (2006). Расположен на р. Сосна. Крупный узел железных дорог и магистральных газопроводов: «Прогресс» (Ямбург – граница с Украиной – страны Центр. и Зап. Европы), «Уренгой – Ужгород» и др. Через Е. проходит федеральная автотрасса «Дон» (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону).
По археологич. данным установлено, что Е. предшествовал город с неизвестным названием, возникший на рубеже 11–12 вв. в 7 км юго-западнее историч. центра совр. Е. На его месте находится Лавский археологич. комплекс (занимает двухкилометровый участок левого берега р. Сосна, общая пл. 47 га) – многослойный памятник, содержащий находки мезолита, неолита и бронзового века, городецкой культуры раннего железного века, первых веков н. э., раннего Средневековья, 11–14 и 18 – нач. 19 вв. Он состоит из городища (площадка 88 × 105 м), укреплённого с напольной стороны рвом и валом (шириной 8–12 м), и примыкающих к нему 2 селищ. Зона распространения находок др.-рус. времени (составляют ок. 95% всех артефактов памятника) достигает 29,4 га (не считая площади городища). Поселение неоднократно горело (в сер. 12 в., в сер. – 2-й пол. 13 в., в 1370-е гг.).
Собственно Е. предположительно возник не ранее 1381 (как традиционно считается, на территории у устья р. Ельчик, Кошкиной горы и Соборной пл. совр. города, однако достоверные сведения о его местонахождении отсутствуют). Впервые упоминается в 1389 в «Хождении митрополита Пимена в Царьград» (сведения Никоновской летописи о существовании Ельца в 1146 явно недостоверны). Е. являлся центром Елецкого кн-ва, выделившегося из состава Козельского кн-ва. В 1395 сожжён Тимуром, после очередного ордынского набега в 1414 город и Елецкое кн-во прекратили своё существование.
В 1591 правительство царя Фёдора Ивановича приняло решение восстановить Е. На месте совр. города в 1592 была возведена крепость, ставшая надёжным оплотом Рус. гос-ва на юж. границах. В Смутное время Е. – один из центров Болотникова восстания 1606–07. В 1618, во время похода на Рус. гос-во сил королевича Владислава (будущего польск. короля Владислава IV), сожжён войсками гетмана П. К. Сагайдачного, вскоре восстановлен. До сер. 1670-х гг. крупный воен. центр на юге России.
Уездный город Азовской губ. (1708–1725), Воронежской губ. (1725–78), Орловского наместничества (1778–96), Орловской губ. (1796–1928). В 1-й четв. 18 в. братья Криворотовы основали в Е. чугунолитейный, колокольный и механич. заводы. В 1809 в указе имп. Александра I Е. назван в числе 5 провинц. городов, которые император считал торговыми центрами России. В 1846 указом имп. Николая I Е. уравнен в торговых правах с губернскими и портовыми городами России. В сер. 19 – нач. 20 вв. крупный центр торговли хлебом, тканями и др., произ-ва кожевенных изделий, выделки дерев. курительных трубок, а также кружевного промысла. Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. стал крупным ж.-д. узлом, через него прошли линии Юго-Вост. (Грязи – Елец, 1868; Елец – Орёл, 1870; Елец – Валуйки, 1897), Сызрано-Вяземской (Узловая – Елец, 1874) и Рязано-Уральской (Лебедянь – Елец, 1890-е гг.) железных дорог; в городе были сооружены крупные ж.-д. мастерские. В 1869 в Е. начало работать первое в России ж.-д. училище, основанное С. С. Поляковым. В 1888 построен первый в России элеватор, рассчитанный на хранение св. 6,5 млн. т зерна. 11(24).11.1917 в Е. установлена сов. власть. В ходе Мамонтова рейда 1919 город был занят (31 авг. – 6 сент.) частями ВСЮР под команд. ген.-л. К. К. Мамонтова и сильно пострадал. Районный центр Центральночернозёмной (1928–30), Воронежской (1934–37), Орловской (1937–53), Липецкой (с 1954) областей. В окт. 1941 – авг. 1943, во время Вел. Отеч. войны, являлся прифронтовым городом (неск. дней, 5–9.12.1941, был занят герм. войсками).
Центр Е. сохраняет облик, сформировавшийся по генеральным планам 1770 (разработан под рук. арх. Алексея В. Квасова) и 1827. На гл. площади расположен Вознесенский собор (1843–89, арх. К. А. Тон; возводился под надзором арх. И. И. Вальпреди; резной золочёный иконостас по рисунку арх. А. С. Каминского, 1878; росписи и иконы – художники А. И. Корзухин, К. В. Лебедев). Выразительную панораму города, особенно со стороны р. Быстрая Сосна, создают мн. вертикали колоколен и церквей: Покровской (1726), Введенской (1761), Преображенской (1771; колокольня, 1892), Успенской (1815–29; колокольня, 1833–1847), Владимирской (1780–84, 1811–1844; колокольня, 1809), Елецкой иконы Божией Матери (1893–1918, арх. А. С. Каминский) и др. На Каменной горе – остатки Знаменского женского мон. (колокольня, 1822–35; возрождается с 2004). Среди архит. памятников: жилые дома и гор. усадьбы 18 – 1-й пол. 19 вв., в т. ч. Дом воеводы в формах раннего барокко, классицистич. часовня-усыпальница защитников Е. (1801), здания Гос. банка (кон. 19 в., арх. И. П. Машков), табачной фабрики Заусайловых (19 в.), Детского приюта (1910, арх. В. С. Думбович), комплекс зданий Царской часовни (в память убиенного Александра II; 1883), Великокняжеской Михаило-Александровской ц. (1911, архитекторы Э. И. Вильфарт, А. С. Каминский; керамич. декор изготовлен в мастерской Абрамцево) и Дома призрения в русском стиле (1913) с панно абрамцевской керамики на фасадах. Памятники: И. А. Бунину (1995, скульптор Ю. Д. Гришко), М. М. Пришвину (2002, скульптор Н. А. Кравченко) и др.
Гос. ун-т (в 1939–2000 педагогич. ин-т); филиалы негосударств. вузов: Совр. гуманитарной академии, Рос. нового ун-та. Краеведч. музей (1918; вновь открыт в 1922) с филиалами: Худож. отдел, дома-музеи И. А. Бунина, Т. Н. Хренникова, худ. Н. Н. Жукова, ремёсел и промыслов. Драматич. театр «Бенефис».
Произ-во тракторных гидроагрегатов (завод «Гидропривод»), гальванич. элементов питания («Энергия»), разл. медтехники (в т. ч. оправ для очков – рос.-итал. предприятие «Комтез», одноразовых шприцев), оборудования для обработки кож (машиностроит. завод), стройматериалов, табачных изделий (завод восстановленного табака), кожевенной продукции («Кожа-М» и др.), елецкого кружева (в т. ч. «Елецкое кружево»), валенок (сапоговаляльная фабрика). Предприятия пищевой пром-сти (сахарный завод, мясокомбинат и др.).
Близ Е. проходит магистральный нефтепровод «Дружба» (Альметьевск – Мозырь).
В окрестностях Е. – быв. имения Буниных (Каменка-Бунино) и Пришвиных (Хрущёво-Левшино).
Иллюстрации:
Елец. Вид города;
Елецкое кружево. А. Т. Петрова. Салфетка кружевная. 1914. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Авторы статьи: Н. А. Тропин (археология, история); Н. Ю. Замятина (экономика).