Просто выбери маршрут и узнавай Россию как настоящий путешественник.



«Пункт назначения — Россия» позволяет совместить туризм и историческое просвещение как внутри региона, так и в путешествиях по родной стране. Материалы предназначены для групповой работы под руководством и по инициативе педагога-предметника, так и для индивидуальных познавательных туров.



Раздел разработан Российским военно-историческим обществом и Агентством развития внутреннего туризма, также в раздел включены образовательные программы путешествий и детские творческие проекты — Азбуки символов регионов, разработанные региональными проектными командами и школьными командами в рамках реализации Международной программы «Классная страна», реализуемой Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпросвещения России, Минэкономразвития России и АНО «Национальные приоритеты».

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