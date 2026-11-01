29.11.2026 29.11.2026 Дмитрий Константинович Мочальский. 1908 -1988. Зоя Космодемьянская. 1947 Источник: https://uohm.art/

В ноябре 1941 года в подмосковной деревне Петрищево нацисты казнили разведчицу‑диверсантку Зою Космодемьянскую, которая в составе диверсионно‑разведывательной группы выполняла задание по уничтожению населённых пунктов, использовавшихся противником как тыловые базы: схваченная при попытке поджога, она выдержала жестокие допросы, не выдав сведений о своих товарищах, и перед казнью обратилась к собравшимся с призывом бороться с захватчиками — её подвиг стал одним из самых ярких символов мужества и самоотверженности советских людей в годы Великой Отечественной войны.