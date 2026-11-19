Родился Михаил Васильевич Ломоносов
19.11.2026
Портрет Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765) Неизвестный художник втор. пол. XVIII в.; Преннер, Георг Каспар фон (1720-1766) (Автор оригинала) Источник: Государственный Эрмитаж
Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября (8 ноября по старому стилю) 1711 года в деревне Мишанинской близ Холмогор в семье помора; с детства проявляя необычайную тягу к знаниям, он впоследствии стал первым русским учёным‑энциклопедистом мирового значения, чьи труды преобразили отечественную науку и культуру.
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