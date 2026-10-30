Провозглашение России империей, принятие Петром I титулов Императора Всероссийского и Отца Отечества (1721)
30.10.2026
Пётр Великий изучает судостроение в Заандаме. Гюстав Ваппер Источник: Royal United Services Institute
Тематическая подборка ко дню провозглашения России империей, принятия Петром I титулов Императора Всероссийского и Отца Отечества. Памятное событие произошло 2 ноября 1721 года.
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