16.11.2026 16.11.2026 Д.К.Мочальский. Подвиг двадцати восьми героев-панфиловцев. 1942 г. Источник: Симферопольский художественный музей

16 ноября 1941 года на Волоколамском направлении произошёл легендарный бой, вошедший в историю как подвиг панфиловцев. В нём участвовали 28 бойцов 4‑й роты 2‑го батальона 1075‑го стрелкового полка 316‑й стрелковой дивизии под командованием генерала И. В. Панфилова. Имея на вооружении лишь противотанковые ружья и гранаты, солдаты вступили в многочасовой неравный бой с крупной немецкой танковой колонной — в ней было несколько десятков машин. Ценой собственных жизней панфиловцы сдержали натиск врага: по имеющимся данным, им удалось уничтожить 18 танков. Благодаря их стойкости планы противника по стремительному прорыву к Москве были сорваны. Почти все участники этого героического сражения погибли.