07.11.2026 07.11.2026 Военный парад на Красной площади, посвященный 24-ой годовщине победы Великой Октябрьской социолистической революции Источник: Главархив Москвы

Военный парад советских войск на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года был проведен в разгар битвы за Москву в ознаменование 24-й годовщины Октябрьской революции