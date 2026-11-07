Парад советских войск на Красной площади в 1941 году
07.11.2026
Военный парад на Красной площади, посвященный 24-ой годовщине победы Великой Октябрьской социолистической революции Источник: Главархив Москвы
Военный парад советских войск на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года был проведен в разгар битвы за Москву в ознаменование 24-й годовщины Октябрьской революции
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