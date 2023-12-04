04.12.2023 04.12.2023

Освобождение Украины от германских войск в ходе Великой Отечественной войны происходило в период с января 1943 года по октябрь 1944 года. Красной армией в это время на территории республики были проведены 15 наступательных операций - 11 стратегических и 4 фронтовых. Наиболее значимыми из этих наступательных операций являются: Белгородско-Харьковская (3 августа — 23 августа 1943 года), Донбасская операция (13 августа — 22 сентября 1943 года), Битва за Днепр (26 августа — 23 декабря 1943 года), Днепровско-Карпатская (24 декабря 1943 года — 17 апреля 1944 года), Львовско-Сандомирская (13 июля — 29 августа 1944 года) и Восточно-Карпатская операция, начавшаяся 8 сентября 1944 года и окончившаяся 28 октября изгнанием последних соединений оккупантов с территории Украинской ССР.