24.11.2026 24.11.2026 Жители освобожденной Риги встречают бойцов и офицеров Красной Армии Источник: образывойны.рф

Прибалтийская стратегическая наступательная операция, длившаяся с 14 сентября по 24 ноября 1944 года, завершилась полным освобождением Эстонии, Латвии и Литвы от нацистских войск: советские фронты — Ленинградский, 1‑й, 2‑й и 3‑й Прибалтийские, а также силы Балтийского флота — отрезали основные силы группы армий «Север» от Восточной Пруссии, вытеснили противника с большей части побережья Балтийского моря и изолировали остатки вражеских соединений в Курляндском котле, тем самым лишив Германию важного стратегического плацдарма и существенно ослабив её позиции на северном направлении.