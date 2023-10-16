16.10.2023 16.10.2023

Начало 1944 года ознаменовалось крупными наступательными операциями советских войск: 26 марта войска Красной армии под командованием маршала Конева вышли к реке Прут – государственной границе СССР – и вошли на территорию Румынии. Советское правительство официально заявило, что вступление Красной армии на территорию других стран вызвано необходимостью полного разгрома вооруженных сил Германии и не преследует цели изменить политическое устройство этих государств или нарушить их территориальную целостность. В 1944–1945 годах Красной армией были полностью или частично освобождены территории десяти европейских стран: Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Польши, Чехословакии, Австрии, Дании, Норвегии и Германии. Обложка: Советские танки на улицах Лодзи. 1944. Автор Виктор Темин.