26.02.2024 26.02.2024

Адмирал Фёдор Ушаков, по оценкам военных историков, выступил реформатором морской тактики. Не отходя от общих принципов, он действовал наступательно, активно используя манёвр. Он предоставлял командирам кораблей определённую свободу в действиях, позволявшую его флоту быть более манёвренным. Нередко применял нестандартные тактические приёмы. Например, сосредотачивал усилия силами фрегатов на направлении главного удара. В результате корабли, находившиеся под его командованием, маневрировали быстрее, а стреляли точнее. Своими стремительными действиями Ушаков вносил хаос в линию противника. Новаторские идеи Ушакова и их реализация произвели уникальный эффект. Адмирал не проиграл ни одного из пяти сражений. Слава о непобедимом Ушакове гремела по всей Европе.