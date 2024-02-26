Непобедимый Ушаков
26.02.2024
Адмирал Фёдор Ушаков, по оценкам военных историков, выступил реформатором морской тактики. Не отходя от общих принципов, он действовал наступательно, активно используя манёвр. Он предоставлял командирам кораблей определённую свободу в действиях, позволявшую его флоту быть более манёвренным. Нередко применял нестандартные тактические приёмы. Например, сосредотачивал усилия силами фрегатов на направлении главного удара. В результате корабли, находившиеся под его командованием, маневрировали быстрее, а стреляли точнее. Своими стремительными действиями Ушаков вносил хаос в линию противника. Новаторские идеи Ушакова и их реализация произвели уникальный эффект. Адмирал не проиграл ни одного из пяти сражений. Слава о непобедимом Ушакове гремела по всей Европе.
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