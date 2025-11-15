Крылья Победы
15.11.2025
Роль авиации в любом военном противостоянии сложно переоценить. Перед началом Второй мировой войны руководство стран Оси и будущих государств Антигитлеровской коалиции не предполагало, что одной из главных составляющих грядущей войны станет противостояние в небе. В этой подборке мы собрали статьи о некоторых знаменитых советских самолетах времен Великой Отечественной войны.
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