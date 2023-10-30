30.10.2023 30.10.2023

Доблесть русского флота и его важная роль в истории России. Материалы могут быть интересны как любителям истории и военных событий, так и тем, кто интересуется историей мореплавания. Все они позволяют ознакомиться с выдающимися достижениями русского флота и гордо вспомнить заслуги его героев.Читайте о доблестной истории нашего флота в новой подборке материалов на портале История.РФ.