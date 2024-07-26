Князь Владимир и Крещение Руси
26.07.2024
Крещение Руси предстает как целенаправленный выбор князя Владимира, обусловленный его личными религиозными исканиями и комплексом внутри- и внешнеполитических причин (неудовлетворённость языческими культами в качестве национально-консолидирующего фактора, необходимость вступления Древнерусского государства в число мировых держав и др.). По свидетельству древнерусской традиции, Владимир и его дружина в конце 980-х гг. приняли решение о смене веры после длительного обсуждения и переговоров со странами, принадлежащими к разным вероисповеданиям. В летописи сохранилось сказание об «испытании вер» кн. Владимиром. Владимир отправил собственные посольства «в болгары», «в немцы», «в греки», чтобы «испытать их службу».
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