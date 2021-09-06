06.09.2021 06.09.2021

30 сентября 1941 года началась Московская оборонительная операция, ставшая прологом первого масштабного контрнаступления Красной Армии. Амбициозный план «молниеносной войны» против СССР будет сорван. Грандиозная Московская битва станет тем событием, после которого не только поднимется боевой дух Красной армии, но и будет проведено первое успешное крупное наступление, в ходе которого нацистов отбросят на 160–200 км от столичных рубежей.