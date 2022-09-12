12.09.2022 12.09.2022

Веселая царица была Елисавет: Поет и веселится – порядка только нет! – напишет об импертрице сто лет спустя поэт А.К. Толстой. Напишет сущую правду. И все-таки правда эта была гораздо сложней, чем ее отразили сатирические стихи… История правления императрицы Елизаветы Петровны в нашей подборке.