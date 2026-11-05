05.11.2026 05.11.2026 Разведчик на обложке журнала "Советский воин" N 4 за 1948 г. Источник: Журнал Родина

Праздник установлен приказом Министра обороны РФ от 12 октября 2000 года. Дата выбрана в связи с тем, что 5 ноября 1918 года в Петрограде в составе Революционного военного совета (РВСР) Советской Республики было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии (истоки современной ГРУ Генштаба ВС РФ).