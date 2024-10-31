31.10.2024 31.10.2024

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Первый полёт человека в космос имел важнейшее значение для дальнейшего развития космонавтики и всего человечества. Следом за Гагариным, 6–7 августа 1961 года, первый суточный космический полёт на космическом корабле «Восток-2» совершил Герман Титов, а 11–15 августа 1962 года состоялся первый групповой полёт двух кораблей – «Восток-3» (Андриян Николаев) и «Восток-4» (Павел Попович). В Советском Союзе День космонавтики был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года.