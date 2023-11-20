20.11.2023 20.11.2023

8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда. Это один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны. 872 дня, в течение которых сообщение с остальной страной поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху стойко выдержали мужественные жители города. Блокада была снята 27 января 1944 года. В ходе битвы за Ленинград немецко-фашистские войска заняли Шлиссельбург (Петрокрепость) и отрезали Ленинград от остальной страны с суши. По городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено более 107 зажигательных и фугасных бомб. Самоотверженность и стойкость жителей блокадного Ленинграда навсегда останется в нашей памяти.