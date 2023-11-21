21.11.2023 21.11.2023

Среди большого числа событий Второй мировой войны выделяются такие, которые оказывали решающее влияние на обстановку на всех её театрах, отличались размахом военных действий и достигнутыми военно-политическими результатами. Противостояние на советско-германском фронте, где в течение почти четырёх лет Красная армия вела борьбу против главных сил Германии и её союзников, было настолько значимым для общего хода Второй мировой войны, что замолчать или опровергнуть его значение объективно невозможно. К важнейшим событиям Второй мировой войны историки относят: битву под Москвой, Сталинградскую и Курскую битвы, битву за Днепр и наступательные операции советских войск в кампаниях 1944–1945 годов. Именно в этих битвах и операциях были достигнуты крупные военно-политические и стратегические результаты (из сайта Министерства Обороны Российской Федерации)