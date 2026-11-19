19.11.2026 19.11.2026

19 ноября 1942 года началась операция «Уран» — масштабное контрнаступление советских войск под Сталинградом: после мощной 80‑минутной артподготовки, в которой участвовали около 3,5 тысяч орудий и «Катюш», в атаку перешли соединения Юго‑Западного, Донского и Сталинградского фронтов — их стремительные удары по уязвимым флангам противника, занятым румынскими частями, позволили прорвать оборону, а уже 23 ноября сомкнуть кольцо окружения вокруг крупной группировки вермахта, положив начало коренному перелому в Великой Отечественной войне.