ВЕРСАЛЬСКАЯ СИСТЕМА

Система международных отношений, возникшая в результате подписания в Версальского мирного договора 28.6.1919 г. Договор, разработанный на Парижской мирной конференции , определил условия, завершившие Первую мировую войну. Версальская система просуществовала до Второй мировой войны. Версальский договор определял новые границы Европы, передел колоний и содержал устав Лиги наций. От Германии отторгались Эльзас и Лотарингия в пользу Франции, небольшая часть территорий в пользу Бельгии, Чехословакии и Дании. На востоке Германия расчленялась — восстановленной Польше возвращался выход к Балтийскому морю. Все германские колонии отходили к Великобритании, Франции и Японии. Наряду с бывшими османским провинциями они объявлялись подмандатными территориями. Формально мандат на управление ими выдавала Лига наций . Временный характер приобретений был введен по настоянию США. Они выступали против колониальной системы, ограничивавшей их торговлю. Германские колонии в Китае, который считался союзником Антанты, передавались Японии. Это вызвало возмущение в Китае, и китайская делегация отказалась подписывать договор (в 1922 г. этот спор был урегулирован Вашингтонской конференцией).

В результате дополнительных переговоров были согласованы размеры репараций (контрибуции). Германия должна была заплатить 132 миллиарда золотых марок, более половины которых доставались Франции. Германия не могла иметь армию свыше 100 тысяч человек, военно-морской флот, танки и авиацию.

В 1919-1923 гг. были подписаны договоры с союзниками Германии: Сен-Жерменский мирный договор с Австрией, Нёйиский мирный договор с Болгарией, Трианонский мирный договор с Венгрией, Севрский мирный договор с Османской империей и Лозаннский мирный договор с Турцией. Вместе с Версальским договором эти соглашения привели к переделу Восточной Европы. Территория Венгрии сокращалась до региона компактного проживания венгров. Трансильвания отходила к Румынии, Словакия входила в Чехословакию, Галиция — в Польшу. Австрия уступила часть своей территории Италии, но дальнейшие аппетиты Рима натолкнулись на претензии нового государства — королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (с 1929 г. — Югославия). Это государство объединило под скипетром сербского короля южнославянские народы. Болгария сохранила независимость, но уступила Греции свой выход к Эгейскому морю.

Все независимые страны постепенно вошли в Лигу наций. Ее устав был основан на нормах международного права, предусматривал отказ от войны и наказание агрессора. Ежегодно созывалась Ассамблея Лиги наций, которая обсуждала все международные вопросы, постоянно работал Совет Лиги. Но большинство народов не входили в Лигу, так как находились в колониальной зависимости.

Версальская система была дополнена решениями Вашингтонской конференции, поэтому иногда её называют Версальско-вашингтонской системой.

Многие наблюдатели уже в 20-е гг. указывали, что побежденная и униженная Германия будет стремиться к реваншу, восстановлению своих позиций. Уязвимой стороной Версальской системы стало игнорирование интересов России (СССР). По мере усиления Германии и СССР Версальская система стала разрушаться. Германия отказывалась от одного ее положения за другим. Гаранты Версальской системы Великобритания и Франция способствовали этому, проводя политику умиротворения. Окончательно Версальская система была разрушена с началом Второй мировой войны .

Источники:

Версальский мирный договор, пер. с франц., М., 1925; Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) и Европа. Решения «Особой папки» 1923-1939. М., 2001; Черчиль У. Вторая мировая война. М., 1991. Т.1.

Автор статьи: Шубин А.В.