МУССОЛИНИ ГРЭХЕМ СОГЛАШЕНИЕ 1925
МУССОЛИНИ ГРЭХЕМ СОГЛАШЕНИЕ 1925 - соглашение между Великобританией и Италией об Эфиопии.
Оформлено 14 и 20 декабря путём обмена нотами между Б. Муссолини и британским послом в Риме Р. Грэхемом. Муссолини-Грэхем соглашение было направлено на согласование политических и экономических целей британского и итальянского правительств в Эфиопии. Правительство Великобритании добивалось предоставления ему концессии на строительство плотины на озере Тана, что отвечало интересам британской текстильной промышленности, поскольку должно было способствовать развитию хлопковых плантаций в районе Гезиры (Судан).
Италия со своей стороны в условиях наметившегося с конца 1923 года охлаждения франко-итальянских отношений стремилась, заручившись поддержкой Великобритании, усилить своё экономическое присутствие в Эфиопии. В июне 1925 года был урегулирован вопрос об использовании вод реки Гаш, затрагивавший интересы Великобритании в Судане и Италии в Эритрее; в декабре 1925 года англо-итальянское сближение было закреплено на встрече Дж. О. Чемберлена и Муссолини в Рапалло.
Одним из спорных пунктов на переговорах по соглашению стало требование Италии о признании западной Эфиопии сферой её «исключительного экономического влияния». Британские представители опасались, что принятие этого требования может повлечь за собой использование Италией водных ресурсов Нила, что ухудшит положение Судана и Египта. Однако в ходе переговоров с привлечением экспертов Нильской комиссии (создана в 1925 году для контроля над ирригацией в Судане) вопрос был урегулирован.
В итоге стороны обменялись секретными нотами, в которых указывалось, что Италия готова поддержать британские требования на получение концессии на строительство плотины на озере Тана (при наличии права содержать в районе плотины средства, необходимые для её защиты), а также на сооружение автомобильной дороги от плотины до границ Судана. В свою очередь Великобритания обязалась оказать помощь Италии в получении концессии на строительство железной дороги между Итальянским Сомали и Эритреей, а также признать западную Эфиопию сферой экономического влияния Италии.
Реализация соглашения фактически означала бы раздел Эфиопии и отторжение части её госсударственной территории. Несмотря на секретный характер бритаских и итальянских нот, о них стало известно общественности. В июне 1926 года британские и итальянские полномочные министры в Эфиопии представили принцу-регенту Эфиопии Тафари Маконнену (будущий император Хайле Селассие I) ноты, в целом схожие с теми, которыми обменялись Муссолини и Грэхем в декабре 1925 года, однако имевшие по сравнению с ними ряд отличий: был смягчён их тон, Великобритания отказалась от требования содержать в районе плотины средства для её защиты.
В письме на имя генерального секретаря Лиги Наций Д.Э. Драммонда Тафари Маконнен выразил резкий протест против соглашения, который был поддержан Францией. В результате в августе1926 года представители Великобритании и Италии заявили, что соглашение связывает лишь стороны, его подписавшие, но не имеет обязательной силы ни в отношении Эфиопии, ни в отношении третьих держав.
Опасения, вызванные возможностью осуществления соглашения, в дальнейшем подтолкнули эфиопское правительство к подписанию итало-эфиопского договора 1928 года (смотреть Итало- эфиопские договоры).
Исторические источники.:
Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international. 3-ème série / Ed. N. Triepel. Lpz., [1925]. T. 13