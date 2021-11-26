ЛЛОЙД ДЖОРДЖ ДЭВИД
ЛЛОЙД ДЖОРДЖ ДЭ́ВИД (англ. David Lloyd George), 1-й граф Ллойд Джордж Двайфорский (Дуиворский), виконт Гвинетт Двайфорский - британский государственный и политический деятель.
По национальности валлиец. Из семьи школьного учителя. После смерти отца (1864) вместе с семьёй переехал в деревню Лланистимдуи (Северный Уэльс), где проживал брат матери, который в последующие годы принял активное участие в воспитании Ллойда Джоржа. По окончании приходской школы занимался самообразованием.
В 1879 году поступил на службу клерком в юридическую фирму в городе Портмадок. После сдачи экзаменов в 1884 году получил право заниматься адвокатской практикой, в этом же году основал юридическую контору в городе Криккиет (Уэльс), в 1897 году - в Лондоне. В 1888 году избран олдерменом (старейшиной) муниципального совета графства Карнарвоншир в Уэльсе. В 1890-1945 годах депутат Палаты общин британского парламента от Либеральной партии. Проявил себя блестящим оратором и искусным посредником при урегулировании социальных конфликтов. В период англо-бурской войны 1899-1902 годов резко критиковал политику брианского правительства на юге Африки.
В 1905-1908 годах министр торговли в либеральном кабинете Г. Кэмпбелл-Баннермана, в 1908-1915 годы министр финансов в правительстве Г.Г. Асквита. Инициировал принятие законов о пенсиях по старости (1908), о страховании рабочих в случае болезни и потери работы (1911), разработал так называемый народный бюджет (1909), в соответствии с которым были введены налоги на земли лендлордов, на высокие доходы и увеличен налог на наследство. Активно содействовал принятию закона, ограничившего полномочия Палаты лордов (1911).
После начала Первой мировой войны сумел стабилизировать финансовую систему страны, в марте 1915 года заключил соглашение с тред-юнионами об их отказе от забастовок и «профсоюзных правил», затруднявших бесперебойный выпуск военной продукции.
В июне 1915 - июле 1916 годов министр вооружений, в июле-декабре 1916 года военный министр в коалиционном правительстве Г.Г. Асквита. Вместе с входившими в состав кабинета представителями Консервативной партии выступал за более решительное ведение войны. В начале декабря 1916 года при поддержке консерваторов сменил Г.Г. Асквита на посту премьер-министра, что вызвало раскол в Либеральной партии.
Возглавив правительство, перестроил систему управления, расширил полномочия государства в сфере экономики, добился создания объединённого командования вооруженными силами союзников (апрель 1918) и введения системы конвоирования торговых судов, доставлявших продовольствие и другие товары на Британские острова; в целях недопущения голода ввёл в стране рационирование ряда продуктов питания. В феврале 1918 года содействовал проведению парламентской реформы, в результате которой значительно увеличилось число избирателей.
По окончании войны один из главных организаторов Парижской мирной конференции 1919-1920 годов, принял активное участие в разработке Версальского мирного договора 1919 года. Возглавляемое Ллойд Джоджем правительство развязало в 1919 году войну в Ирландии (см. Ирландская национально-освободительная революция и гражданская война 1919-1923 годов), участвовало в организации иностранной военной интервенции в Советскую Россию и экономической блокады Советского государства (после неудачи этих начинаний Ллойд Джордж отозвал на родину британские войска и в 1921 году заключил советско-британское торговое соглашение).
Провал британской политики на Ближнем Востоке в связи с поражением Греции в греко-турецкой войне 1919-1922 годов привёл к отставке кабинета Ллойд Джорджа в октябре 1922 года. Впоследствии он более не занимал правительственных постов.
В роли лидера Либеральной партии (1926-1931) Ллойд Джордж добился её объединения (1928), однако не смог предотвратить происходившего с начала 1920-х годов быстрого ослабления позиций либералов. В условиях мирового экономического кризиса 1929-1933 годов разрабатывал планы борьбы с безработицей. После очередного раскола Либеральной партии в 1931 году возглавил небольшую группу своих сторонников. В августе того же года не поддержал идею создания так называемого национального правительства во главе с Дж.Р. Макдональдом.
После встречи с А. Гитлером в 1936 году Ллойд Джордж некоторое время активно поддерживал политику «умиротворения» Германии и Италии, проводившуюся кабинетами С. Болдуина, а затем Н. Чемберлена. Однако в конце 1930-х годов выступил за сближение Великобритании с Францией и СССР в целях противодействия агрессивным планам гитлеровской Германии. В 1940 году отказался войти в коалиционное правительство У.Л.С. Черчилля.
В 1945 году пожалован дворянскими титулами.
Сочинения:
The people’s budget. L., 1909;
The people’s insurance. L., 1911;
Through terror to triumph: speeches and pronouncements. L., 1915;
British war aims. [N. Y.], 1918;
We can conquer unemployment. [S. l.], 1929;
How to tackle unemployment: the liberal plans as laid before the government and the nation. L., 1930;
Военные мемуары. М., 1934-1937. Т. 1-6;
Правда о мирных договорах. М., 1957. Т. 1-2;
Lloyd George family letters. 1885-1936. Cardiff, 1973.