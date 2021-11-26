ВАГНЕРА ЗАКОН 1935

ВАГНЕРА ЗАКОН 1935 года - правовой акт о регулировании трудовых отношений в США.

Ут­вер­ждён пре­зи­ден­том США Ф.Д. Руз­вель­том 5 июля 1935 года. На­зван по име­ни ав­то­ра за­ко­но­про­ек­та - се­на­то­ра Роберта Ваг­не­ра. Закон был при­нят под влия­ни­ем уси­лив­ше­го­ся ра­бо­чего дви­же­ния и яв­лял­ся вер­ши­ной ли­бе­раль­но­го тру­до­во­го за­ко­но­да­тель­ст­ва США. За­кон не толь­ко га­ран­ти­ро­вал пра­во ра­бо­чих на ор­га­ни­за­цию проф­сою­зов, на за­клю­че­ние кол­лек­тив­ных до­го­во­ров, на за­бас­тов­ки и пи­ке­ти­ро­ва­ние, но и соз­дал ин­ст­ру­мен­ты реа­ли­за­ции этих прав.

Он пре­ду­смат­ри­вал на­ка­за­ние пред­при­ни­ма­те­лей за «не­че­ст­ную тру­до­вую прак­ти­ку», за на­ру­ше­ние де­кла­ри­руе­мых прав ра­бо­чих, за пре­сле­дова­ние ак­ти­ви­стов и чле­нов проф­сою­зов, за ис­поль­зо­ва­ние штрейк­брехе­ров и т.п. Кон­троль над ис­пол­не­ни­ем закона воз­ла­гал­ся на Национальное управ­ле­ние по тру­до­вым от­но­ше­ни­ям, ре­ше­ния ко­то­ро­го име­ли обя­за­тель­ный ха­рак­тер и мог­ли ос­па­ри­вать­ся толь­ко че­рез суд. В 1943 году дей­ст­вие закона. бы­ло ог­ра­ни­че­но за­ко­ном Сми­та - Кон­нэ­ли. При­ня­тый в 1947 году ан­ти­ра­бо­чий Таф­та - Харт­ли за­кон, по су­ще­ст­ву, за­ме­нил за­кон Ваг­не­ра.

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