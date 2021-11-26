ЗЕВАЭС АЛЕКСАНДР

ЗЕВАЭС АЛЕКСАНДР [настоящая фамилия и имя Бур­сон (Bourson) Гюс­тав Алек­сандр] - французский по­ли­тичекий дея­тель, ад­во­кат, ис­то­рик.

Ли­це­ис­том примк­нул к со­циа­ли­стическому дви­же­нию, взяв се­бе псевдоним Зеваэс, об­ра­зо­ван­ный из фа­ми­лий пи­са­те­ля- анар­хи­ста М. Зе­ва­ко (1860-1918 годы) и со­циа­ли­ста Ж. Вал­ле­са (1832-1885 годы). По­лу­чив юри­дическое об­ра­зо­ва­ние, ра­бо­тал ад­во­ка­том. В 1898-1902 и 1904-1910 годах член Па­ла­ты де­пу­та­тов от Ра­бо­чей пар­тии. В пе­ри­од су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва по Дрей­фу­са де­лу вме­сте с Ж. Жо­ре­сом, Ж. Ге­дом и Р. Ви­виа­ни вёл борь­бу про­тив уси­ле­ния на­цио­на­ли­стических, ан­ти­се­ми­тс­ких и кле­ри­каль­ных тен­ден­ций во внутренней по­ли­ти­ке Фран­ции.

В 1911 году вме­сте с А. Бриа­ном, А. Миль­е­ра­ном, Р. Ви­виа­ни ос­но­вал Рес­пуб­ли­кан­скую со­циа­ли­стическую пар­тию. В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны за­ни­мал обо­ронческую по­зи­цию. В 1917-1927 годах со­сто­ял в Националистической со­циа­ли­стической пар­тии. В 1930-х годах взгля­ды Зеваэса эво­лю­цио­ни­ро­ва­ли вле­во. На су­деб­ном про­цес­се де­пу­та­тов-ком­му­ни­стов (20.03-03.04.1940 года) был ад­во­ка­том об­ви­няе­мых.

В ис­то­рических ис­сле­до­ва­ни­ях при­дер­жи­вал­ся ме­то­до­ло­гии по­зи­ти­виз­ма. Опуб­ли­ко­вал свыше 20 книг по ис­то­рии Треть­ей рес­пуб­ли­ки и со­циа­ли­стического дви­же­ния во Фран­ции, в ко­то­рых ввёл в на­учный обо­рот бо­га­тый фак­тический ма­те­ри­ал, дал яр­кие порт­ре­ты по­ли­тических дея­те­лей Фран­ции второй половины XIX - начала XX веков. При­зна­вал ре­шаю­щий вклад СССР в по­бе­ду ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции во Второй ми­ро­вой вой­не .