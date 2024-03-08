СТАМБОЛИЙСКИЙ, АЛЕКСАНДР СТОИМЕНОВ

Стамболийский, Александр Стоименов (01.03.1879, Славовица, Вост. Румелия —14.06.1923, Славовица, Болгария) — болгарский государственный и политический деятель, создатель в 1899 и лидер крупнейшей политической партии — Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС), премьер-министр Болгарии в 1919–1923. Из крестьянской семьи, в 1900–1902 изучал философию и агрономию в университетах Галле и Мюнхена. С 1904 — главный редактор органа БЗНС газеты «Земеделско знаме». В сочинении «Политические партии или сословные организации» (1908) разработал теорию преобразования общества с главенствующей ролью крестьянства (идеология аграризма). Депутат Народного собрании в 1908–1911 и с 1913, во время Первой мировой вой­ны 1914–1918 декларировал идеи южнославянства и балканской федерации. В 1915 за антивоенную пропаганду приговорен к пожизненному заключению. Во время Владайского восстания осенью 1918 Фердинанд I предложил С. успокоить вой­ска, но разрешить конфликт не удалось, С. возглавил восстание, стал председателем Радомирской республики, после ее подавления перешел на нелегальное положение. После окончания вой­ны в октябре 1919 — мае 1920 — премьер-министр коалиционного, а с 21 мая 1920 по 9 июня 1923 — однопартийного правительства БЗНС, одновременно министр иностранных дел, а до июня 1921 также военный министр войны. В 1919 сформированная С. иррегулярная оранжевая гвардия стала инструментом репрессий в отношении оппозиции (военных, монархистов, коммунистов, македонских четников и др.). Подписал от имени Болгарии Нейиский мирный договор, возглавлял болгарскую делегацию на Генуэзской конференции 1922 и Лозаннской конференции 1922–1923 , стремился вывести Болгарию из международной изоляции, нормализовать отношения с Советской Россией.

В 1923 заключил Нишское соглашение с Королевством СХС, некоторые условия которого (отказ от прав на Вардарскую Македонию и др.) вы­звали протесты, 4 февраля 1923 на С. было совершено покушение, он не пострадал. Во время военного переворота А. Цанкова 9 июня 1923 С. поднял крестьянское восстание в Пазарджикской околии, потерпел поражение, был зверски убит. Именем С. названы город в Пловдивском округе, несколько сел, улицы и бульвары.

Лит.: Крапивин А. В. Александр Стамболийский: жизнь, взгляды, деятельность. М., 1988; Александър Стамболийски . Личност и идеи. По документи, събрани и подредени от Н. Петков. Варна, 1991; Петрова Д . Александър Стамболийски: Държавникът реформатор. Стара Загора, 1995. О. А. Дубовик.