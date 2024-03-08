РУРСКИЙ КОНФЛИКТ 1922–1923

Рýрский конфликт 1922–1923 ( нем. Ruhrkrise, Ruhrkampf, Ruhrbesetzung) — военно-политическое противостояние между Францией и Германией, вызванное тяжелыми финансовыми условиями Версальского мирного договора 1919 и стремлением Франции установить контроль над крупнейшим промышленным районом Германии. Ситуация осложнялась тяжелейшим экономическим положением Веймарской республики и гиперинфляцией. После неудачных попыток добиться отсрочки репарационных платежей и получить заем канцлер Германии В. Куно вынужден был отказаться от выплаты репараций. 9 января 1923 союзническая комиссия по репарациям заявила, что Германия умышленно задерживает поставки угля, стали и древесины, президент Франции Р. Пуанкаре отдал распоряжение об оккупации Рурской области.

К 16 января вся Рурская область была оккупирована французскими и бельгийскими вой­сками. Производственные мощности Рура были взяты под контроль оккупантами «в качестве производственного залога» в обеспечение выплат репараций. Правительство Куно призвало народ к «пассивному сопротивлению». Выплата репараций была прекращена, распоряжения оккупационных властей не выполнялись, на предприятиях началась всеобщая забастовка. Французские власти ответили репрессиями: штрафами, высылкой за пределы оккупированной территории, захватом заводов. Радикальные силы перешли к активному сопротивлению, организуя нападения на оккупационные вой­ска. В результате столкновений погибло 137 человек. «Пассивное сопротивление» еще больше осложнило экономическое положение Германии, что привело к падению кабинета Куно. Пришедшее ему на смену правительство Г. Штреземана 26 сентября объявило о прекращении пассивного сопротивления. Оккупация Рура была прекращена в соответствии с Дауэса планом летом 1925.

Лит. : Die Ruhrkrise 1923: Wendepunkt der internationalen Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg. Padeborn, 1984. И. А. Кукушкина.